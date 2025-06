F1, Oscar Piastri: “Non ho potuto neanche iniziare il mio giro. Non voglio certamente arrivare terzo”

Oscar Piastri partirà dalla seconda fila in occasione del GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il Red Bull Ring di Spielberg. Un risultato deludente per l’oceanico, apparso leggermente contratto fino a questo momento

Nello specifico il pilota in forza alla McLaren ha racimolato uno scarto di 583 millesimi rispetto al compagno di scuderia Lando Norris, autore di una grande pole position concretizzata con il tempo di 1:03.971 precedendo di 521 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc, piazzatosi secondo. Da rimarcare comunque la sfortuna dell’australiano, rallentato da una bandiera gialla che lo ha costretto a non poter attaccare nel momento decisivo.

Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Melbourne ha commentato la sua performance: “Non ho potuto neanche iniziare il mio giro: Gasly si è girato davanti a me – ha detto Oscar Piastri – Sarebbe stato comunque difficile battere Lando, ma avevamo il passo per andare in prima fil. A volte non gira tutto dal tuo verso, ma si può fare comunque bene“.

Piastri ha infine chiosato: “Il nostro passo è forte, anche quello della Ferrari sembra buono; ma avremo la nostra opportunità. Il mio programma non è chiudere al terzo posto, questo è certo“.