F1, Oscar Piastri: “Montreal dimenticata. Al Red Bull Ring vettura con aggiornamenti per essere protagonisti”

Oscar Piastri si è presentato sereno e determinato nel corso della conferenza stampa che, come tradizione, ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato denominato Red Bull Ring ci attende un weekend di estrema importanza per l’intera stagione, in vista anche del Gran Premio di Gran Bretagna del prossimo weekend che andrà a completare una doppietta dal peso specifico notevole.

Il pilota australiano, dopo il contatto subito dal compagno di scuderia Lando Norris a Montreal, comanda la classifica generale con 22 lunghezze di vantaggio proprio sull’inglese. In poche parole una situazione ideale per entrare nella fase cruciale della stagione. Dal punto di vista tecnico il nativo di Melbourne si trova nel migliore dei modi con la sua strepitosa MCL39, mentre dal punto di vista mentale il classe 2001 sembra avere ormai messo in difficoltà il vicino di box.

Nel corso della conferenza stampa odierna, Oscar Piastri ha iniziato da un punto ben preciso, ovvero dal post gara di Montreal, ovvero dopo l’incidente con Lando Norris: “Come sono andate le cose? Tutto bene. Io e Lando avevamo già parlato di quanto accaduto nel post-gara, si è scusato subito e non è successo niente tra di noi. Non vediamo l’ora di tornare a correre domani. Le papaya rules? Non cambierà niente – sorride – rimarrà tutto come prima. Siamo liberi di correre e in lotta per il campionato. Ovviamente faremo di tutto per non tornare a contatto, ma entrambi vogliamo vincere il titolo piloti e quello costruttori”.

In Canada abbiamo visto una prima fila dello schieramento senza McLaren e, infine, anche il podio senza vetture di Woking. Come mai? Oscar Piastri ha le idee chiare: “Sicuramente siamo stati un po’ colti di sorpresa per non essere stati competitivi come sempre. Dal mio punto di vista spero sia stata solo una anomalia. Analizzando le cose, in qualifica non siamo andati bene, meglio in gara dato che avevamo un buon passo ma siamo partiti dietro e non è mai facile”.

Ultima battuta sulle aspettative al Red Bull Ring: “Sinceramente penso che torneremo di nuovo forti ed in piena forma. Aggiornamenti sulla MCL39? Effettivamente porteremo alcuni nuovi pezzi. Avremo qualcosa di nuovo all’anteriore e confidiamo che la vettura possa migliorare. Si annuncia grande caldo? Penso che non inciderà per noi, siamo andati bene sia con temperature elevate, sia con quelle più fresche”.