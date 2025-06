F1, Oscar Piastri: “In alcuni punti ho esagerato, potevo fare di più all’inizio”

Oscar Piastri ha ottenuto la seconda posizione in occasione del GP d’Austria, tappa numero undici valida per il Mondiale 2025 di Formula 1 appena conclusasi sul tracciato del Red Bull Ring di Spielberg. Prestazione solida per l’oceanico, il quale non è riuscito però ad avere la meglio sul compagno di scuderia Lando Norris, stavolta autore di un fine settimana pressoché perfetto.

Nello specifico il nativo di Melbourne ha compiuto un’uscita dai blocchi di alto profilo, sorpassando subito la Ferrari di Charles Leclerc e mettendosi all’inseguimento del teammate, passato solo per qualche istante salvo cedergli nuovamente il passo. Si riduce dunque ulteriormente il gap tra i due piloti, adesso separati solo da quindici punti, al momento ancora in favore dell’australiano.

Una volta approdato al parco chiuso, Piastri ha commentato quanto fatto: “È stato tutto molto intenso, spero sia stato bello anche da vedere: da dentro la macchina è stato un duro lavoro. Ho fatto del mio meglio, avrei potuto fare di più quando sono passato davanti a Lando. Ho guidato in certi punti al limite, a volte ho esagerato. Ma abbiamo fatto quello che dobbiamo fare sempre: battagliare per trovare la vittoria. Oggi non ce l’ho fatta. Grazie al team per come ha gestito la situazione”.

Il pilota ha poi chiosato: “Mi aspettavo di essere competitivo: le qualifiche sono state sfortunate, ma ho avuto un buon passo sempre. Una volta entrato in zona DRS mi sono trovato bene, poi ho perso terreno dopo la prima sosta ed è stata dura tornare in lotta. Dobbiamo riguardare un attimo i dati per capire cosa non è andato“.