F1, Oscar Piastri: “Giornata finita meglio di com’era iniziata. Buone risposte dagli aggiornamenti”

Oscar Piastri dà la sensazione di essersi messo il peggio alle spalle al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve il team McLaren ha vissuto una giornata dai due volti: diverse difficoltà nella FP1, prima della risalita nella seconda sessione.

La miglior prestazione del pomeriggio è di George Russell con il tempo di 1:12.123 e 28 millesimi su Lando Norris, quindi terzo Andrea Kimi Antonelli a 288. Quarta posizione per Alexander Albon a 322 millesimi, quinta per Fernando Alonso a 335, mentre è sesto Oscar Piastri a 439. Settimo crono per Carlos Sainz a 508 millesimi, ottavo per Lewis Hamilton a 530, nono per Max Verstappen a 543, mentre Charles Leclerc non ha preso il via della FP2.

Al termine della seconda sessione di prove libere il pilota del team color papaya ha raccontato le sue sensazioni nell’incontro con i media: “Sicuramente la giornata è finita molto meglio di come aveva preso il via. Possiamo essere più fiduciosi ora, ma sappiamo anche che c’è ancora moltissimo lavoro da fare”.

Ultima battuta sul pacchetto di aggiornamenti che è stato portato in pista dalla scuderia inglese in occasione della gara di Montreal: “Penso che le nuove componenti che abbiamo portato hanno dato i responsi che ci attendevamo. Ad ogni modo sappiamo che dobbiamo compiere uno step ulteriore. Sicuramente dobbiamo trovare la giusta finestra di utilizzo delle gomme”.