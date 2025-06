F1 oggi in tv, GP Canada 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming

Oggi, sabato 14 giugno, il circuito Gilles Villeneuve di Montreal sarà teatro della terza sessione di prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio del Canada 2025, valevole come decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il weekend di gara entra nel vivo con una battaglia per la pole position che si preannuncia a dir poco scoppiettante e intensa fino all’ultimo giro del Q3.

McLaren va sempre considerata la squadra di riferimento, ma in questo contesto e soprattutto sul giro secco potrebbe venire insidiata dagli altri top team. Mercedes ha brillato nelle libere del venerdì e punta alla prima fila con George Russell, ma spera di competere per le posizioni che contano anche la Red Bull con Max Verstappen e la Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Le qualifiche della F1 a Montreal verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire le prove ufficiali canadesi in chiaro e in differita alle ore 23.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP CANADA F1 2025

Sabato 14 giugno

Ore 18.30 Prove libere 3 a Montreal (Canada) – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 22.00 Qualifiche a Montreal (Canada) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP CANADA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (non per la FP3), Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche di Montreal alle 23.30.