F1, nuovo fondo, ma solita Ferrari. Passi avanti non visibili nel venerdì in Austria

Va in archivio un venerdì senza infamia e senza lode per la Ferrari al Red Bull Ring di Spielberg, sede dell’undicesimo round stagionale del Mondiale 2025 di Formula Uno. La Scuderia di Maranello ha introdotto proprio in Austria un nuovo fondo per cercare di risolvere almeno parzialmente i problemi di inizio stagione sulla SF-25, ma bisognerà attendere le qualifiche di domani e soprattutto la gara domenicale per avere un quadro più completo della situazione.

In ogni caso, per un motivo o per l’altro, nelle prime due sessioni di prove libere non sono stati riscontrabili dei progressi visibili a livello prestazionale rispetto al precedente fondo. Charles Leclerc, impegnato solamente al pomeriggio dopo aver ceduto la sua macchina a Bino Beganovic in FP1, non ha brillato sul giro secco attestandosi in quinta piazza nella simulazione di qualifica con gomme soft a 6 decimi dalla McLaren di Norris.

Più incoraggiante il ritmo del monegasco nel long-run, abbastanza vicino a quello delle MCL39 ed in linea con quello di Mercedes e della Red Bull di Max Verstappen, mentre Lewis Hamilton ha fatto fatica per tutto il giorno a trovare un buon feeling con la vettura effettuando diverse modifiche di set-up dopo i problemi di affidabilità che hanno condizionato negativamente la sua sessione mattutina.

Il sette volte campione iridato si è poi risollevato nella simulazione di passo gara, firmando qualche giro interessante seppur ad intermittenza e senza grande continuità. In qualifica i distacchi saranno minimi, su un circuito così veloce e corto, quindi il lavoro del team (anche a livello di assetto) e dei singoli piloti diventerà fondamentale per ottenere il miglior risultato possibile e avere una buona posizione di partenza per puntare almeno al podio.