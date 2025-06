F1, Norris vince il duro duello con Piastri e trionfa in Austria. Ferrari sul podio con Leclerc, out Verstappen

Lando Norris vince un duro braccio di ferro con Oscar Piastri al Red Bull Ring di Spielberg e si aggiudica il Gran Premio d’Austria 2025, undicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. I due piloti McLaren hanno dato vita ad un duello mozzafiato nel primo stint, con anche un paio di sorpassi e controsorpassi senza contatti, ma alla fine l’inglese ha sfruttato la pole position potendo usufruire della strategia migliore e resistendo alla rimonta dell’australiano negli ultimi giri.

Quarto successo dell’anno (il settimo in carriera) per il nativo di Bristol, che si mette dunque alle spalle il grave errore di Montreal guadagnando 7 punti preziosi e riportandosi a -15 da Piastri nella classifica generale del campionato. Dominio impressionante per il team papaya, che archivia la quarta doppietta della stagione facendo un passo avanti fondamentale verso la conquista di entrambi i titoli.

La vera grande notizia di giornata è infatti il ritiro di Max Verstappen, centrato in pieno da Kimi Antonelli (fuori controllo con un bloccaggio alla staccata di curva 3) nel primo giro e costretto ad abbandonare subito la corsa davanti alla marea di tifosi oranje. L’olandese della Red Bull sprofonda così a -61 dalla vetta del campionato, vedendo forse svanire le residue chance di giocarsi il quinto Mondiale consecutivo.

Domenica tranquilla e senza particolari sussulti per la Ferrari, seconda forza in campo sul tracciato austriaco (a maggior ragione dopo il ko di Verstappen e Antonelli), con Charles Leclerc che si è preso il terzo posto a distanza siderale dalle MCL39 precedendo l’altra Rossa di Lewis Hamilton e la Mercedes di un anonimo George Russell.

CLASSIFICA GP AUSTRIA F1 2025

1 Lando Norris McLaren

2 Oscar Piastri McLaren +2.695

3 Charles Leclerc Ferrari +19.820

4 Lewis Hamilton Ferrari +29.020

5 George Russell Mercedes +62.396

6 Liam Lawson Racing Bulls +67.754

7 Fernando Alonso Aston Martin 1 giro

8 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1 giro

9 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1 giro

10 Esteban Ocon Haas 1 giro

11 Oliver Bearman Haas 1 giro

12 Isack Hadjar Racing Bulls 1 giro

13 Pierre Gasly Alpine 1 giro

14 Lance Stroll Aston Martin 1 giro

15 Franco Colapinto Alpine 1 giro

16 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 2 giri

17 Alexander Albon Williams Ritirato (DNF)

18 Max Verstappen Red Bull Racing Ritirato (DNF)

19 Kimi Antonelli Mercedes Ritirato (DNF)

20 Carlos Sainz Williams Ritirato (DNF)