F1, Norris il più veloce in FP3 a Montreal. Ferrari in scia con Leclerc, fatica Piastri

Lando Norris comincia bene il sabato a Montreal e realizza il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Canada 2025, decimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren è stato il più veloce nella simulazione di qualifica con gomme soft in 1’11″799, confermandosi uno dei principali favoriti per la pole position.

Il 25enne nativo di Bristol ha preceduto di soli 78 millesimi il monegasco Charles Leclerc, subito molto competitivo in FP3 con la sua Ferrari sul circuito cittadino intitolato a Gilles Villenueve dopo aver saltato quasi tutta l’attività in pista del venerdì per un incidente a inizio FP1. Il monegasco della Rossa si è inserito davanti alla Mercedes di George Russell, ancora solido sul giro secco a 151 millesimi dalla vetta dopo aver primeggiato nella giornata di ieri.

La Scuderia di Maranello può sorridere anche per il quarto posto di un redivivo Lewis Hamilton a 251 millesimi da Norris, subito davanti al quattro volte campione iridato Max Verstappen, 5° con la Red Bull a quasi tre decimi dalla testa. A seguire troviamo in classifica l’Aston Martin di un ottimo Fernando Alonso (6° a 0.448) e la Mercedes del rookie bolognese Kimi Antonelli (7° a 0.549).

Solo ottavo il leader del campionato Oscar Piastri, che paga sette decimi dal compagno di squadra sulla McLaren dopo essersi reso protagonista di una foratura nel primo run della sessione in seguito ad un contatto con il “Muro dei Campioni” in uscita dell’ultima chicane che ha causato anche una breve bandiera rossa. Chiudono la top10 le Williams di Carlos Sainz e Alex Albon.

CLASSIFICA FP3 GP CANADA F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:11.799 4

2 Charles Leclerc Ferrari +0.078 3

3 George Russell Mercedes +0.151 4

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.251 5

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.273 2

6 Fernando Alonso Aston Martin +0.448 5

7 Kimi Antonelli Mercedes +0.549 5

8 Oscar Piastri McLaren +0.720 3

9 Carlos Sainz Williams +0.720 2

10 Alexander Albon Williams +0.774 2

11 Isack Hadjar Racing Bulls +0.852 6

12 Pierre Gasly Alpine +0.885 3

13 Liam Lawson Racing Bulls +0.992 6

14 Lance Stroll Aston Martin +0.995 5

15 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.026 4

16 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.028 4

17 Franco Colapinto Alpine +1.261 4

18 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.273 3

19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.373 5

20 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.774 3