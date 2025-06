F1, Norris demolisce Piastri e si prende la pole in Austria. Leclerc in prima fila, 4° Hamilton

Lando Norris rispetta il pronostico della vigilia, conferma il suo feeling speciale con il Red Bull Ring di Spielberg e domina le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2025, undicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren centra così la quarta pole position dell’anno (la dodicesima in carriera, tutte su piste diverse l’una dall’altra) e dimostra di essersi messo alle spalle il grave errore di Montreal.

Bilancio positivo per la Ferrari, che ha effettuato un buon progresso sul giro secco con il nuovo fondo, archiviando un’insperata seconda piazza con Charles Leclerc (grazie ad un Oscar Piastri non al top e sfortunato) ed un incoraggiante quarto posto con Lewis Hamilton subito alle spalle della McLaren del leader iridato. Delusione per Max Verstappen (7°) sul circuito di proprietà Red Bull e anche per Mercedes, con George Russell 5° e Kimi Antonelli 9° dopo il doppio podio del Canada.

In Q1 McLaren mette subito le cose in chiaro e monopolizza le prime due posizioni, con Norris che fa il vuoto in 1’04″672 rifilando tre decimi a Piastri. Tutti i big superano il taglio, ma entrambe le Mercedes non riescono a risparmiare un set di gomme nuove al contrario di Verstappen e delle coppie di Ferrari e McLaren. Eliminati Stroll con l’Aston Martin, Ocon con la Haas, Tsunoda con la Red Bull, Sainz con la Williams e Hulkenberg con la Sauber.

In Q2 Norris si conferma il più veloce in 1’04″410, ma Piastri si avvicina a un decimo e mezzo dalla prestazione dell’inglese. McLaren, Ferrari e Mercedes sono gli unici team capaci di utilizzare un solo treno di gomme nuove in questa sessione, con Antoneli che si salva grazie all’ultima posizione utile. Da segnalare lo strepitoso quinto posto di Bortoleto con la Sauber, mentre restano esclusi dalla top10 Alonso con l’Aston Martin, Albon con la Williams, Hadjar con la Racing Bulls, Colapinto con l’Alpine e Bearman con la Haas.

In Q3 McLaren e Ferrari hanno a disposizione due time-attack con gomme nuove, mentre gli altri effettuano il primo giro veloce con pneumatici usati. Norris si prende la pole provvisoria dopo il primo time-attack in 1’04″268 con un vantaggio di oltre due decimi su Leclerc e Piastri, poi Hamilton a tre decimi e mezzo. Ultimo giro con Gasly che si gira all’inizio del rettilineo dei box, provocando bandiere gialle che rovinano il time-attack di alcuni protagonisti come Piastri e Verstappen. Norris si migliora ulteriormente con un mostruoso 1’03″971 e conquista la pole con mezzo secondo di margine sulla Ferrari di Leclerc, mentre Hamilton resta 4° dietro al leader del campionato. Quinto Russell, a seguire Lawson, Verstappen e Bortoleto. Solo 9° Antonelli, che ha preso la bandiera a scacchi per pochi secondi non potendo provare il suo unico giro veloce con gomme nuove.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP AUSTRIA F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:03.971 6

2 Charles Leclerc Ferrari +0.521 7

3 Oscar Piastri McLaren +0.583 6

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.611 7

5 George Russell Mercedes +0.792 6

6 Liam Lawson Racing Bulls +0.955 6

7 Max Verstappen Red Bull Racing +0.958 6

8 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.161 7

9 Kimi Antonelli Mercedes +1.305 6

10 Pierre Gasly Alpine +1.678 7

11 Fernando Alonso Aston Martin +0.718 5

12 Alexander Albon Williams +0.795 7

13 Isack Hadjar Racing Bulls +0.816 4

14 Franco Colapinto Alpine +0.878 5

15 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.902 5

16 Lance Stroll Aston Martin +0.657 3

17 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.692 3

18 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.697 2

19 Carlos Sainz Williams +0.910 4

20 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.934 3