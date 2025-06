F1, Nico Rosberg: “La situazione di Lewis Hamilton in Ferrari è molto cupa”

Una stagione avara di soddisfazione per Lewis Hamilton in Ferrari. Il Re Nero si sarebbe aspettato riscontri ben diversi dopo i primi nove appuntamenti del Mondiale 2025 di F1. Messo in archivio il GP di Spagna, il livello di frustrazione è andato oltre i livelli di guardia. Il podio del compagno di squadra, Charles Leclerc, e la sua sesta piazza, venendo superato anche dalla Sauber di Nico Hulkenberg, sono stati risultati difficili da digerire dal britannico.

A questo proposito, ai microfoni di Sky Sports UK, Nico Rosberg ha valutato quanto sta accadendo, anche sulla base dell’esperienza in passato proprio con Lewis in Mercedes: “Vederlo così fa male. Domenica è stata una giornata orribile per lui, perché era semplicemente lento e questo è molto insolito. In passato, è accaduto che nelle qualifiche non fosse velocissimo, ma in gara è sempre stato super performante. A Barcellona abbiamo assistito a un GP scioccante per lui“, ha detto Rosberg.

“Hamilton non ha risposte e quando non le hai è davvero difficile come pilota. In più, ha visto il suo compagno di squadra salire sul podio. Alla luce della stagione che ha avuto sinora, la sua situazione è molto cupa“, ha concluso l’ex pilota tedesco.

Da capire a questo punto quale sarà il percorso di Hamilton in Ferrari, visto l’accordo biennale con la Rossa, pensando anche al 2026 e alla rivoluzione tecnica dell’anno venturo.