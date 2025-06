F1, Nico Hulkenberg raggiante: “Gara perfetta, la safety ha cambiato le cose”

Una domenica da favola per Nico Hulkenberg. Non senza sorprese il pilota in forza alla Kick Sauber Ferrari ha terminato al quinto posto il GP della Spagna, appuntamento numero nove del Mondiale 2025 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana presso il mitico circuito di Montmelò (Barcellona).

Nello specifico il tedesco si è tolto addirittura lo sfizio di sorpassare nelle battute finali anche la Ferrari di Lewis Hamilton, cedendo il passo solo alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, alla Rossa di Charles Leclerc e alla Mercedes di George Russell. Visibilmente soddisfatto, una volta approdato in zona mista il teutonico ha commentato la sua impresa:

“Oggi tutto è andato a posto: una buona partenza, un primo giro spettacolare, un bel recupero di posizioni, che sono state stato le fondamenta della gara – ha detto Hulkenberg – Una buona macchina, un buon ritmo, un buon bilanciamento e gli aggiornamenti che hanno dato i loro frutti, il che è stato molto divertente e bello da vedere. Penso che senza la safety car ovviamente sarei stato ottavo. Doveva essere così. Ovviamente, la safety car ha un po’ scombinato la gara”.

Hulkeberg ha quindi terminato: “Penso che alla fine, essere sceso in pista ieri in Q1 e avere tutte le gomme nuove sia stata la chiave del successo, col senno di poi. Oggi ha dato i suoi frutti”.