F1, McLaren detta legge in FP2 a Spielberg. Verstappen primo inseguitore, Ferrari opaca

Dopo aver ceduto il suo sedile in FP1 ad Alex Dunne, Lando Norris fa subito sul serio al Red Bull Ring di Spielberg e chiude il venerdì realizzando la miglior prestazione assoluta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2025, undicesimo capitolo stagionale del Mondiale di F1. Il pilota inglese è sempre andato fortissimo su questa pista ed è il vero favorito della vigilia per la vittoria, nonostante il grave errore che gli è costato il ritiro due settimane fa in Canada.

Norris ha fermato il cronometro in 1’04″580 nella simulazione di qualifica con gomme soft, precedendo di 157 millesimi il compagno di squadra e leader del campionato Oscar Piastri, che ha completato una doppietta McLaren molto preoccupante per il resto della concorrenza. Alle spalle della coppia papaya si è inserito in terza posizione l’olandese Max Verstappen, a 318 millesimi dalla vetta con la sua Red Bull dopo aver fatto un po’ di fatica a mettere insieme un time-attack pulito, mentre i distacchi di tutti gli altri sono davvero importanti in un circuito così breve come quello stiriano.

Rivelazione della FP2 l’Aston Martin di Lance Stroll, 4° a 0.442 spremendo probabilmente al massimo la power-unit Mercedes, mentre Charles Leclerc si è dovuto accontentare della quinta piazza a 610 millesimi da Norris dopo aver saltato il primo turno di libere per lasciare spazio a Dino Beganovic. Ferrari che introduce in Austria un nuovo fondo, ma per il momento non si intravede un miglioramento tangibile rispetto alle ultime uscite considerando il passo del monegasco sul giro secco ed il 10° posto di Lewis Hamilton a 0.931 dalla testa.

È una Mercedes a due volti quella della sessione pomeridiana, con una simulazione di qualifica deludente (George Russell 6° e Kimi Antonelli 11°) ma un ottimo ritmo soprattutto a inizio long-run in particolare per il rookie italiano. Domani si comincerà a fare davvero sul serio con le qualifiche, ma al Red Bull Ring i sorpassi sono possibili e sarà tutto aperto fino all’ultimo giro della gara domenicale.

CLASSIFICA FP2 GP AUSTRIA F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:04.580 5

2 Oscar Piastri McLaren +0.157 6

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.318 4

4 Lance Stroll Aston Martin +0.442 6

5 Charles Leclerc Ferrari +0.610 4

6 George Russell Mercedes +0.649 6

7 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.712 5

8 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.831 8

9 Fernando Alonso Aston Martin +0.877 5

10 Lewis Hamilton Ferrari +0.931 5

11 Kimi Antonelli Mercedes +0.957 7

12 Liam Lawson Racing Bulls +0.963 5

13 Isack Hadjar Racing Bulls +0.967 5

14 Pierre Gasly Alpine +1.033 4

15 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.118 6

16 Alexander Albon Williams +1.185 5

17 Carlos Sainz Williams +1.234 7

18 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.255 6

19 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.338 6

20Franco Colapinto Alpine +1.596 6