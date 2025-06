F1, Max Verstappen: “Vorrei essere nuovamente competitivo, sto solo facendo del mio meglio”

Si apre con il consueto media day la settimana che porterà al Gran Premio del Canada 2025, decimo appuntamento del Mondiale F1. Archiviato il weekend spagnolo, che si è concluso con la vittoria nella gara di domenica di Oscar Piastri, il calendario ora propone l’interessante GP canadese che verrà disputato sul tracciato di Montreal.

Nel 2024 fu Max Verstappen ad imporsi ma le gerarchie in testa al mondiale sono cambiate. Adesso è la McLaren l’assoluta dominatrice della classifica Mondiale e la volontà è quella di proseguire quanto fatto fino a questo punto. L’olandese della Red Bull è ora, soltanto uno dei tanti inseguitori, che cercano, ogni weekend, di scompigliare i piani alla scuderia di Woking.

Oggi la settimana che porterà al Gran Premio si è aperta con la consueta conferenza stampa e con le dichiarazioni dei piloti. Max Verstappen, come riportato da maxverstappen.com, si è così espresso in vista del weekend canadese: “Vorrei che fossimo competitivi come prima. Ma ora la situazione è un po’ diversa per tutti noi. Barcellona non è stata eccezionale. Siamo stati troppo lenti. Potremmo mettere un po’ di pressione sulla McLaren, ma ovviamente vogliamo essere più competitivi. Un obiettivo realistico sarebbe cercare di salire sul podio. Sarebbe un bel risultato”.

“Spero che possiamo lottare con Ferrari e Mercedes. Per noi è già abbastanza difficile. Forse in gara succederanno cose belle, ma al momento sto solo pensando gara per gara. Sto facendo del mio meglio e cerco di ottenere buoni risultati. Rispetto allo scorso anno, la macchina è più facile da guidare. Non abbiamo più grossi problemi di bilanciamento. Ci manca solo la prestazione complessiva rispetto alla McLaren. Conosciamo i nostri punti deboli. Stiamo andando nella giusta direzione rispetto allo scorso anno”, ha poi concluso il pilota Red Bull.