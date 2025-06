F1, Max Verstappen replica a Russell: “La prossima volta gli porto i fazzoletti…”

Max Verstappen esce con le ossa rotte dal weekend di Barcellona, dopo aver raccolto un misero decimo posto al termine del Gran Premio di Spagna 2025, nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Un risultato che non rispecchia minimamente quanto visto in pista al Montmelò, con l’olandese della Red Bull che ha dato spettacolo cercando di mettere sotto pressione le McLaren con una strategia aggressiva a tre soste vedendo poi crollare il suo castello di carte nel finale a causa di una Safety Car.

“Peccato per l’uscita della Safety Car, perché alla fine avevamo finito le gomme e abbiamo dovuto montare le dure. Con il senno di poi forse era meglio restare fuori e non fare il pit-stop. Però in generale, riguardando la gara, fare tre soste mi ha permesso di fare una gara più all’attacco e più divertente, invece di gestire. Però queste sono le corse: a volte ti va bene, altre volte hai sfortuna alla fine quindi non ti va bene e non puoi essere contento. Questa è una di quelle volte in cui non è andata bene per noi“, il commento del quattro volte iridato ai microfoni di Sky Sport Italia.

Verstappen, in difficoltà alla ripartenza con la mescola hard, è stato passato da Leclerc finendo poi invischiato in una bagarre con Russell che gli è costata una sanguinosa penalità di 10 secondi: “Nel primo caso, quando ho poi dovuto restituire la posizione, non penso che avrei potuto fare qualcosa di diverso, perché sono stato spinto fuori dalla pista. Nel secondo caso sì, certo, ma la penalità l’ho ricevuta quindi che altro si può dire? Non posso dire nulla di bello a riguardo. 49 punti di distacco sono troppi nel Mondiale? Sì, certo. Credo anche che in generale non abbiamo il passo. Le McLaren quest’anno sono state troppo più veloci per noi“.

“Sul rettilineo mi hanno colpito, e poi anche in curva uno. Poi mi hanno detto di restituire la posizione, ma onestamente penso che il problema più grande sia che gli standard di guida non sono molto naturali, e questo è abbastanza frustrante. Ovviamente a volte ti va bene, altre volte no, e oggi non è andata a mio favore“, ha aggiunto Max in mixed zone ai media internazionali.

Verstappen ha poi replicato alle dichiarazioni di Russell, che nel frattempo lo aveva attaccato così: “Forse si è dimenticato che non eravamo su iRacing. Fa sempre così, a Imola fa il sorpasso del secolo e poi fa cose come questa. Comunque io sono arrivato quarto e lui decimo“. La risposta a distanza del neerlandese non si è fatta attendere: “La prossima volta gli porto i fazzoletti. Lui ha la sua opinione, io la mia. L’incidente? Un errore di valutazione. Se andrò a parlarne con George? Non necessariamente. Non ho nulla da dire e nella vita non bisogna rimpiangere troppe cose“.