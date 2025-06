F1, Max Verstappen: “Non abbiamo avuto grossi problemi oggi, ci manca solo un po’ di velocità”

Cala il sipario sul venerdì del Gran Premio d’Austria 2025, undicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Spielberg la migliore prestazione nella seconda manche di prove libere è stata fatta segnare dalla McLaren di Lando Norris. Il britannico, reduce dalla negativa gara canadese, ha realizzato il tempo di 1:04.580 e sicuramente vorrà recitare un ruolo da protagonista in Austria.

Subito dietro il leader del Mondiale Oscar Piastri, che ha concluso la prova con un ritardo di 157 millesimi dal suo compagno di squadra. La McLaren sembra, almeno in questo venerdì, aver ripreso in mano la velocità e l’affidabilità giusta smarrite lo scorso weekend. Terzo posto per Max Verstappen, che continua il suo inseguimento alle due monoposto della scuderia di Woking.

L’olandese ha concluso le sue FP2 con un ritardo di 318 millesimi dalla migliore prestazione. La Ferrari, invece, conclude la seconda manche di libere al sesto posto con Charles Leclerc (+0.610) ed al decimo con Lewis Hamilton (+0.931). Come riportato da F1maximaal.nl, Max Verstappen si è così espresso al termine del suo venerdì: “Non abbiamo avuto grossi problemi oggi. Ci manca però ancora un po’ di velocità”.

“Abbiamo avuto qualche problema di sottosterzo, sia nelle simulazione di qualifica sia in quelle di gara. Ora dobbiamo trovare una soluzione a tutto ciò”. Il quattro volte campione del mondo proverà di certo nuovamente ad infastidire i piani della McLaren in un circuito dove ha già conquistato la vittoria per ben quattro edizioni.