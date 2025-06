F1, Max Verstappen: “La vettura va forte e mi tengo il 2° posto. Domani voglio una gara solida”

Max Verstappen pensava di avere la pole position in mano e, anche per questo motivo, sorride a metà dopo aver concluso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota olandese ha messo a segno un ottimo tempo. Ha superato Oscar Piastri e, come detto, era convinto di avere fatto il massimo. Invece, proprio in extremis, è arrivato George Russell a togliergli il sorriso.

La pole position è stata fissata proprio dal pilota della Mercedes con il tempo di 1:10.899 precedendo Max Verstappen per 160 millesimi. Terza posizione per Oscar Piastri a 221 millesimi, quarta per Andrea Kimi Antonelli a 492 millesimi. Quinto tempo per la prima Ferrari, quella di Lewis Hamilton a 627 millesimi, sesto Fernando Alonso a 687 settimo Lando Norris a 726, quindi ottavo Charles Leclerc a 783. Nono Isack Hadjar a 968 millesimi, quindi completa la top10 Alexander Albon a 1.008.

Al termine delle qualifiche odierne il pilota quattro-volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito, oggi condotte dal padrone di casa Jacques Villeneuve, figlio della leggenda canadese. “Sinceramente mi sono sentito molto bene lungo tutto il corso del weekend con la mia macchina. Diciamo che l’abbiamo saputa mettere in una buona finestra di utilizzo. La pista, poi, è splendida, alternando cordoli, frenate e lunghi rettilinei. Sono contento di quello che ho fatto. La cosa più difficile era la scelta delle gomme. Penso che l’abbiamo azzeccata”.

Ultima battuta sulla gara di domani. “Partire secondo mi dà la chance del lato migliore della pista? Forse sì, ma io preferirei essere davanti a tutti. Ad ogni modo vediamo come andranno le cose. Voglio una gara solida”.