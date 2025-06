F1, Max Verstappen: “Kimi non ha colpe, il titolo è già troppo distante”

Si conclude con la vittoria di Lando Norris il Gran Premio d’Austria 2025, undicesimo appuntamento del Mondiale F1. Il britannico ha sfruttato al massimo un weekend perfetto ed ha accorciato sulla testa della classifica piloti, guidata dal suo compagno di squadra Oscar Piastri. Proprio l’australiano ha completato la doppietta McLaren concludendo la gara in seconda posizione (+2.685).

Podio per la Ferrari di Charles Leclerc (+19.820) che, dopo aver incassato il sorpasso di Piastri nella prima curva, non ha mai avuto il ritmo delle monoposto papaya. Subito dietro il monegasco l’altra monoposto rossa guidata da Lewis Hamilton (+29.020). Conclude la sua gara in quinta posizione George Russell, vincitore del GP del Canada, a più di un minuto di distacco dalla testa.

Risultato pesante per Max Verstappen che non è riuscito neanche a concludere il primo giro sul circuito di Spielberg. La sua Red Bull è stata centrata dalla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli che, a causa di un bloccaggio, non è riuscito a controllare la sua monoposto. Si tratta di uno zero importante per l’olandese che ora si trova a 61 punti dalla testa del Mondiale. Ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Non è stato un problema accettare le scuse di Kimi, io vado molto d’accordo con lui”.

“Nessuno fa queste cose di proposito, in quel momento non mi ero accorto di cosa fosse successo, avevo soltanto sentito il colpo. È stato soltanto molto sfortunato. Nel quadro complessivo della stagione lo zero non pesa molto, dipende dall’obiettivo posto. Riguardo al titolo credo che quello sia già molto lontano, io non ci guardò più”, ha poi concluso il quattro volte campione del mondo.