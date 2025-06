F1, Max Verstappen: “In passato in Austria abbiamo visto sorprese, sarà difficile con le gomme”

Vincere per la quinta volta “in casa”. Rilanciarsi, mettere il bastone tra le ruote agli altri. Sono molteplici i temi sul piatto di Max Verstappen in vista del GP d’Austria, undicesimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend nel mitico Red Bull Ring di Spielberg.

Il detentore del titolo, attualmente terzo nella classifica piloti con 155 punti, è intenzionato a fare sul serio nel fine settimana, con la speranza di centrare il quinto successo complessivo in un tracciato che conosce a menadito. Tuttavia non sarà facile, in quanto l’olandese dovrà fare i conti non solo con la McLaren, ma anche con una Mercedes in forma ed una Ferrari a caccia di continuità.

Non a caso il nativo di Hasselt ha commentato in questo modo l’imminente prova austriaca, parlandone a lungo durante la classica conferenza stampa del giovedì: “Cercheremo di fare del nostro meglio – ha detto Verstappen – in passato abbiamo vinto tanto qui, altre volte ci sono state delle sorprese inattese. Sarà un weekend molto caldo e sarà quindi difficile far durare le gomme, ma cercheremo di fare del nostro meglio. Portiamo un aggiornamento e ogni passo in avanti ci può aiutare ad essere più forti. Tuttavia gli aggiornamenti li portano anche gli altri e il divario non è facile da assottigliare“.

Verstappen ha quindi proseguito: “Replicare la grande pole del 2024? Ci sono tante cose da mettere assieme, il ritmo è fondamentale ma il vantaggio avuto in qualifica nel 2024 è stato sorprendente mentre poi in gara è stata una vera battaglia. Futuro di Vettel in Red Bull? Normale se ne discuta per uno che ha ottenuto tanto; per gente come lui ci sarà sempre spazio in un team come il nostro. Non sapevo stessero parland”o. Non è poi mancato anche un commento al volo sul ricorso in Canada contro Mercedes: “Su Montreal è stato detto tutto e non ho altro da aggiungere sul ricorso, non aiuta continuare a parlarne“.