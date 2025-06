F1, Max Verstappen: “Il secondo posto era oggi il risultato più giusto ma la stagione è ancora lunga”

Si è appena concluso il Gran Premio del Canada 2025, decimo appuntamento del calendario Mondiale F1. Al termine dei 70 giri previsti, la vittoria è stata conquistata dalla Mercedes di George Russell che non ha mai abbandonato la prima posizione conquistata ieri in qualifica. Al britannico è bastato, negli ultimi giri, seguire la Safety Car per ottenere la prima vittoria stagionale sul circuito di Montreal.

Secondo posto per il favorito alla vigilia, Max Verstappen, che però non ha mai impensierito la prima posizione. È una giornata storica per Andrea Kimi Antonelli che è il 29esimo italiano a conquistare un podio in F1. Il 2006 azzurro ha resistito in maniera brillante alla McLaren nei giri finali ed ha così ottenuto il primo podio della sua carriera con la Mercedes.

Quarto posto per il leader del Mondiale Oscar Piastri che, nel finale, si è dovuto difendere dagli attacchi feroci di Lando Norris. Il britannico ha tamponato il suo compagno di squadra durante un tentativo disperato di sorpasso ed ha perso oggi punti importanti in classifica piloti. Difficile weekend per la Ferrari che chiude la gara al quinto posto con Charles Leclerc ed al sesto con Lewis Hamilton. Guadagna punti importanti anche Max Verstappen; l’olandese, ai microfoni di F1 Tv, ha dichiarato: “Penso che il secondo posto sia il massimo a cui potevamo ambire oggi. È stata una buona gara, anche se nei primi due stint abbiamo sofferto parecchio con le gomme”.

“Abbiamo scelto una strategia piuttosto aggressiva e per fortuna nello stint finale siamo riusciti a reggere, anzi, con un carico di carburante inferiore il passo era un po’ migliore. È andata bene, abbiamo guidato attaccando e poi difendendoci da chi stava dietro. La stagione è ancora lunga, bisogna affrontare una gara alla volta per cercare di ottenere il miglior risultato. In Austria speriamo di fare un gran weekend”, ha poi concluso il quattro volte campione del mondo.