F1, Max Verstappen: “Giornata positiva. In ottica qualifiche devo trovare il giusto feeling”

Max Verstappen guarda al bicchiere mezzo pieno al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota del team Red Bull ha vissuto una giornata particolare. Il più veloce nella FP1, ai limiti della top10 nel corso del pomeriggio. Le motivazioni le spiega lo stesso pilota olandese.

La FP2 ha visto il miglior tempo di George Russell in 1:12.123 con 28 millesimi di margine su Lando Norris, quindi terzo Andrea Kimi Antonelli a 288. Quarto crono per Alexander Albon a 322 millesimi, quinto per Fernando Alonso a 335, mentre è sesto Oscar Piastri a 439. Settima posizione per Carlos Sainz a 508, ottava per Lewis Hamilton a 530, nona proprio per Max Verstappen a 543, mentre Charles Leclerc non ha preso il via della FP2.

Al termine della seconda sessione di prove libere il pilota quattro-volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa: “La giornata è andata abbastanza bene. Ero soddisfatto della macchina nella FP1, anche se nella FP2 è stata un po’ più difficile da guidare. Abbiamo perso un po’ di equilibrio, quindi dobbiamo approfondire la questione, ma se riusciremo a ritrovare il feeling della FP1, allora potremo fare bene. Quindi, tutto sommato, è stata una giornata positiva per noi”.

Guardando alle qualifiche, il nativo di Hasselt punta l’attenzione su un aspetto: “Vedremo domani come andranno le cose, dopotutto c’è un’altra sessione di prove libere in cui i piloti potranno rimettersi in carreggiata. Vogliamo essere in una buona finestra a livello di pacchetto generale, dopodiché darò tutto per la caccia alla pole position”.