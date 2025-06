F1, Max Verstappen è a forte rischio squalifica: i possibili scenari nei prossimi GP

Max Verstappen, quattro volte Campione del Mondo e icona della Formula Uno, si ritrova spalle al muro ed è ormai ad un passo da una clamorosa squalifica. Il fenomeno olandese della Red Bull, protagonista di uno strano incidente con George Russell nel corso del Gran Premio di Spagna 2025, è stato sanzionato dal collegio dei commissari FIA con una penalità di 10 secondi e con 3 punti sulla Superlicenza.

Il nativo di Hasselt, oltre ad essere stato retrocesso a fine gara dal quinto al decimo posto, deve fare i conti adesso con una situazione davvero molto scomoda in vista dei prossimi appuntamenti in calendario. Sui 12 punti a disposizione, a Verstappen ne rimane infatti uno solo e nel caso in cui dovesse incappare in un ulteriore provvedimento scatterebbe automaticamente lo stop per un Gran Premio (provvedimento che si è già materializzato la scorsa stagione con Kevin Magnussen a Baku).

Una vera e propria “spada di Damocle” con cui il neerlandese dovrà convivere sicuramente a Montreal e a Spielberg, perché al termine del GP d’Austria si riprenderà i due punti dalla patente che gli erano stati inflitti per il crash con Lando Norris proprio al Red Bull Ring nel 2024. Ricordiamo infatti che i punti persi sulla patente vengono restituiti un anno esatto dopo la decurtazione (per ogni singolo episodio).

Se Max non dovesse commettere delle infrazioni nel mese di giugno, potrà presentarsi a Silverstone per il GP di Gran Bretagna con 3 punti sulla Superlicenza. In ogni caso la stella del Drink Team dovrà fare attenzione almeno fino al 27 ottobre (dopo il GP del Messico), quando recupererà altri 2 punti in vista delle ultime quattro tappe in calendario.