F1, Max Verstappen: “Bandiera gialla? Non sarebbe cambiato molto. Non sono soddisfatto”

Stavolta non è riuscito il miracolo a Max Verstappen. Il pilota della Red Bull si è dovuto accontentare della settima moneta in occasione delle qualifiche del GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1. Dopo l’iconica pole strappata lo scorso anno, il detentore del titolo non è riuscito ad incidere fino in fondo in Q3, complice anche una bandiera gialla che non gli ha consentito di sparare la sua ultima cartuccia.

Tuttavia lo stesso olandese è stato il primo a fare una grande autocritica una volta arrivato in zona mista, sostenendo che anche senza la bandiera gialla sarebbe comunque mancato qualcosa: “Chiaro che la bandiera gialla mi abbia danneggiato, ha distrutto il mio giro – ha detto Verstappen – Però è vero anche che se avessi completato il giro avrei avuto un ritardo di sei decimi“.

Verstappen ha quindi proseguito: “Non credo che siamo abbastanza forti. Di certo non rispetto alla McLaren. Ferrari e Mercedes? Beh, non ne ho idea nemmeno io. Se il bilanciamento è lo stesso di oggi in qualifica, non credo che ci sarà molto da fare. Allora sarà una giornata molto lunga.”

In ultimo il pilota ha aggiunto: “La FP3 non è andate male. Ma in qualche modo in qualifica il feeling è completamente scomparso. Non c’è stata una sola curva in cui mi sentissi soddisfatto della macchina. Non guardo nemmeno la classifica. Voglio solo fare del mio meglio”.