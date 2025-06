F1, Martin Brundle: “La Ferrari non deve privarsi di Frederic Vasseur, il problema è la vettura”

Nelle ultime settimane le voci di una rottura tra Frederic Vasseur e la Ferrari in F1 si fanno sempre più insistenti. Si parla di un possibile avvicendamento con chi nel WEC sta facendo cose straordinarie. Il riferimento è ad Antonello Colletta, anche se da parte di quest’ultimo sono sempre arrivate delle secce smentite.

Su questi rumours ha detto la sua, a Sky Sports UK, l’ex pilota di F1, Martin Brundle. L’ex racing driver britannico ha una posizione molto chiara a riguardo: “Sarebbe folle cambiare Fred Vasseur. È lui il problema? Non penso. La macchina non è abbastanza veloce“, ha dichiarato Brundle.

“Vasseur ha molta esperienza. Penso che possa gestire la pressione anche di un team come la Ferrari. La Rossa non può prendere decisioni, a livello dirigenziale, come un club di Premier League dove continui a cambiare gli allenatori fino a che, eventualmente, speri di trovare quello giusto“, ha aggiunto.

Considerazioni molto chiare che spostano l’attenzione su chi tira le fila del gioco a Maranello. Vedremo quali saranno le decisioni e se davvero vi sarà un cambiamento così importante a fine 2025, specialmente pensando che l’anno venturo è prevista la rivoluzione tecnica.