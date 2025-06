F1, Lewis Hamilton: “Un giorno saprete cosa è accaduto quest’anno…Io lavoro già in ottica 2026”

Dieci appuntamenti sono andati in archivio nel Mondiale 2025 di F1 e in Austria ci si appresta a vivere l’undicesimo fine-settimana della stagione. In Ferrari, finora, i risultati sono stati deludenti. Lewis Hamilton ha dovuto fare i conti con più problemi del previsto nel suo adattamento alla scuderia di Maranello. Indubbiamente, una SF-25 poco prestazionale non l’ha aiutato in questo processo.

Nel Media-Day, il campione britannico ha dedicato a queste criticità parole un po’ criptiche e misteriose: “Ci sono state molte cose che sono successe durante i week end e forse un giorno si scopriranno tutte le cose che sono successe e che ci hanno ostacolato sia che si tratti di errori di squadra, sia che si tratti di problemi alla macchina che abbiamo avuto, sia che si tratti di errori dei piloti”, ha dichiarato il pilota della Rossa.

In linea di continuità con quanto aveva affermato in Canada sulla necessità di concentrarsi sulla prossima stagione, visto il cambiamento regolamentare che ci sarà, Hamilton ha aggiunto: “Sto lavorando duramente con Fred (Vasseur, ndr.) e con la squadra per cercare di implementare cambiamenti e miglioramenti in modo da avere un successo a lungo termine. Sto lavorando anche con Loic (Serra, ndr.) per comprendere al meglio tutto il pacchetto, relativo anche alle sospensioni anteriori e posteriori del prossimo anno e affrontando i problemi di sottosterzo, assicurandoci che certe criticità non vengono replicate. Tutto questo in modo che il 2026 sia la migliore stagione che abbiamo mai avuto. Questo è il mio obiettivo principale“.

Un Hamilton, dunque, già proiettato alla prossima annata, nella consapevolezza che con la vettura di questa stagione non si possa lottare per l’iride. Vedremo se questo approccio gli sorriderà o meno.