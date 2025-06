F1, Lewis Hamilton: “Un buon sabato ma la gara è domani”

Lewis Hamilton guarda al bicchiere mezzo pieno al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, il pilota sette volte campione del mondo ha vissuto uno dei suoi sabato migliori, con una Ferrari che, dopo le buone sensazioni di ieri, sembra avere dato conferme importanti anche nel momento decisivo delle qualifiche.

La pole position è andata ad un sensazionale Lando Norris in 1:03.971 che ha rifilato ben 521 millesimi a Charles Leclerc, quindi terza posizione per Oscar Piastri a 583, mentre come detto è quarto Lewis Hamilton a 611. Quinta posizione per George Russell a 792 millesimi, sesta per un sorprendente Liam Lawson a 955, settima per Max Verstappen a 958, ottava per Gabriel Bortoleto a 1.161, quindi nono Andrea Kimi Antonelli a 1.305 e decimo Pierre Gasly a 1.678.

Al termine della Q3 odierna, il pilota inglese ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Una delle giornate con le migliori sensazioni dell’intera stagione. Un quarto posto non è un risultato clamoroso, ma le sensazioni sono positive.abbiamo avuto conferme rispetto alla giornata di ieri e questo è molto importante. La gara? Partiamo avanti ma sappiamo che qui tutto può succedere. La gestione delle gomme sarà fondamentale. Per quanto visto venerdì il nostro posto gara è buono”