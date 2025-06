F1, Lewis Hamilton: “Peccato per il danno alla vettura. Gli aggiornamenti? Penso porteremo qualcosa in Austria…”

Lewis Hamilton chiude al sesto posto al termine del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota del team Ferrari non ha certamente vissuto una delle domeniche più gloriose della sua carriera, resa più complicata anche da un episodio decisamente sfortunato in avvio. Il pilota 7 volte campione del mondo, infatti, ha centrato una marmotta che è andata a rovinare la SF-25 dell’inglese.

La gara ha visto il successo di George Russell che ha preceduto Max Verstappen, mentre sul gradino più basso del podio troviamo il nostro Andrea Kimi Antonelli. Quarta posizione per Oscar Piastri, quinto Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton, quindi è settimo Fernando Alonso. Ottava posizione per Nico Hulkenberg, nona per Esteban Ocon, mentre completa la top10 Carlos Sainz che rimonta e chiude al decimo posto.

Al termine della gara disputata sulla pista del Quebec il pilota del Cavallino Rampante ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Peccato per quell’episodio in avvio che è andato a rovinare il carico aerodinamico della mia vettura. Fino a quel momento mi sentivo bene e stavo provando a rimettere tutti i pezzi del puzzle insieme. Abbiamo controllato il fondo della macchina. C’era un buco vero e proprio. Per fortuna sono riuscito ad arrivare al traguardo”.

Nella giornata di ieri, esattamente al termine delle qualifiche, il pilota inglese aveva sottolineato come iniziasse a farsi pesante il fatto che la scuderia emiliana non abbia ancora sviluppato la monoposto: “Penso che avremo qualcosa di nuovo in vista della prossima gara in Austria, ma non so quanto potrà rivoluzionare la nostra situazione”.