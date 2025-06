F1, Lewis Hamilton: “Il nuovo fondo ha migliorato la situazione”

Lewis Hamilton guarda al bicchiere mezzo pieno al termine del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, il pilota sette volte campione del mondo ha conquistato un quarto posto che non può che dare fiducia, dopo un periodo di appannamento suo e della macchina. Le novità portare in Stiria hanno dato il cambio di passo tanto atteso alla vettura di Maranello?

Il successo nella gara austriaca è andato a Lando Norris che ha preceduto il compagno di scuderia Oscar Piastri per 2.6 secondi, mentre completa il podio Charles Leclerc a 19.8. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 29.0, quinta per George Russell a 1:02, sesta per Liam Lawson a 1:07, mentre dalla settima posizione di Fernando Alonso tutti hanno chiuso doppiati. Ottavo Gabriel Bortoleto, quindi nono Nico Hulkenberg e Esteban Ocon decimo a chiudere la top10.

Al termine della gara il pilota del team Ferrari ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente abbiamo completato un bel fine settimana. Le novità portate a livello del fondo ci hanno dato una mano sia ieri in qualifica sia oggi in gara. Non stiamo parlando di qualcosa di clamoroso e rivoluzionario, ma il passo in avanti si è visto”.

Ultima battuta su quanto fatto dal Re Nero in prima persona: “Dal mio punto di vista le cose sono andate bene. Ieri in qualifica ho concluso a solo un decimo da Charles. Anche oggi in gara a livello di ritmo sono andato bene”.