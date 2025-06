F1, Lewis Hamilton: “FP2 più lineare dopo i problemi al cambio, non siamo ancora dove vorremmo essere”

Giornata non semplice per Lewis Hamilton. L’inglese, infatti, dopo aver riscontrato problemi al cambio nel primo turno, ha chiuso al decimo posto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Red Bull Ring, quindi, la Ferrari non ha brillato, nonostante un nuovo fondo che, sulla carta, doveva migliorare la situazione su una SF-25 poco brillante.

Il miglior tempo della FP2 è stato messo a segno da Lando Norris in 1:04.580 con 157 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, quindi terzo Max Verstappen a 318 con Lance Stroll che centra una brillante quarta posizione a 442. Quinta posizione per Charles Leclerc a 610 millesimi dalla vetta, quindi è sesto George Russell a 649 con Yuki Tsunoda settimo a 712. Ottavo tempo per Gabriel Bortoleto a 831 millesimi, nono per Fernando Alonso a 877, mentre completa la top10, come detto, Lewis Hamilton a 931.

Al termine del venerdì tra i monti della Stiria il pilota 7 volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK: “Abbiamo perso un po’ di tempo nel corso della FP1 per colpa di un problema al cambio. Tutto risolto nella FP2 che è stata più lineare. Le prestazioni? Non siamo ancora dove vorremmo e domani dovremo migliorare ancora. Le novità portate? Abbiamo fatto diverse comparazioni, proseguiremo nella FP3”.