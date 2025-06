F1, Lewis Hamilton amaro: “Mi aspettavo molto di più. Non avevo ritmo”

Ha poca voglia di sorridere Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Montmelò, infatti, il pilota del team Ferrari ha vissuto una domenica davvero complicata, risultando lento e poco efficace con la sua SF-25 fino a subire l’onta del sorpasso di Nico Hulkenberg.

La gara ha visto il successo di Oscar Piastri davanti a Lando Norris per 2.4 secondi, mentre è terzo Charles Leclerc a 10.4. Chiude in quarta George Russell a 11.3, quinta per un sorprendente Nico Hulkenberg a 13.6, mentre è sesto Lewis Hamilton a 15.5. Settimo Isack Hadjar a 16.0, ottavo Pierre Gasly a 17.8, nono Fernando Alonso a 21.5, quindi completa la top10 un penalizzato Max Verstappen.

Al termine della gara catalana il pilota sette volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni a Sky Sport usando davvero pochissime parole: “Giornata complicata. La macchina non andava, mi aspettavo di più. Il ritmo? No, non ne avevo proprio”.