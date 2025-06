F1, Lewis Hamilton amaro: “La SF-25 non va, ma forse è colpa mia”

Nove appuntamenti del Mondiale 2025 di F1 sono andati in archivio e Lewis Hamilton è lì a porsi degli interrogativi su quanto stia facendo con la Ferrari. Il suo avvento a Maranello era stato accompagnato da tanto entusiasmo. Lewis, nonostante i suoi 40 anni, sembrava un ragazzino, pronto a calarsi nella parte e desideroso di apprendere nel più breve tempo possibile il nuovo metodo di lavoro del team.

Tuttavia, al di là dell’abbagliante prestazione nella Sprint Race a Shanghai (Cina) e del podio in un’altra Sprint a Miami, Hamilton ha deluso per i suoi riscontri con il Cavallino Rampante. La SF-25 si sta rivelando una specie di enigma per lui e anche il confronto con il compagno di squadra, Charles Leclerc, sovente è impietoso.

Si pensi anche a quanto è accaduto nell’ultimo GP in Spagna, dove il monegasco è giunto terzo, mentre Lewis è stato infilato anche dalla Sauber del tedesco Nico Hulkenberg e ha concluso in sesta posizione: “Non ho idea del perché di tutti questi alti e bassi. C’è qualcosa che non va in questa macchina. È la peggiore che abbia mai guidato. A Barcellona ho vissuto una brutta giornata, è stata terribile, non c’è bisogno di spiegare o aggiungere altro. Sono sicuro che la squadra non troverà risposte a questa situazione. Probabilmente è solo colpa mia“, le parole del britannico a Sky Sports UK.

Nel prossimo fine-settimana si correrà in Canada, una delle piste preferite di Hamilton. Non resta che prendere nota e capire se ci sarà un’inversione di tendenza.