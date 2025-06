F1, Lando Norris: “Tutti siamo pronti al reset dopo il Canada, vogliamo tornare a vincere”

Lando Norris sa che non potrà più sbagliare, o quasi, nel corso di questa annata. L’inglese lo sa perfettamente e lo ha confermato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo scenario del tracciato del Red Bull Ring aspettiamo un weekend di grande importanza per l’intera annata, specialmente pensando alla corsa al titolo.

Il pilota inglese, dopo l’incidente di Montreal con Oscar Piastri, si ritrova a 22 punti di distacco dal compagno di squadra. Da un lato sa di avere commesso un errore pesante che rischia di minare la sua fiducia, dall’altro sa di avere tra le mani una McLaren che può dominare su ogni tipologia di tracciato. Tra i monti della Stiria il classe 1999 parte con la chiara intenzione di dare un segnale a tutti, per rilanciarsi verso la vetta della classifica generale.

Nel corso della conferenza stampa odierna, Lando Norris ha iniziato da quanto accaduto in Canada: “La squadra ha gestito tutto molto bene. Non è mai stata la posizione più piacevole in cui trovarsi, più per me che per gli altri. Tutti sono molto pronti al reset, a concentrarsi su questo ed a non lasciare che influenzi la nostra gara e il nostro campionato. Vogliamo subito tornare al successo al Red Bull Ring”.

Lando Norris analizza poi la situazione interna, con le papaya rules tornate in auge: “Penso che il fatto che abbiamo un buon vantaggio nel Campionato Costruttori renda la situazione un po’ più facile da gestire. Ma è ovviamente una situazione difficile. Quindi penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro nel gestire le cose, nell’anticipare gli eventi e nel non essere ingenui, anche se è una buona base di partenza”.