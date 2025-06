F1, Lando Norris: “Oggi Oscar era più veloce, la doppietta è un ottimo risultato”

Si conclude con la vittoria di Oscar Piastri il Gran Premio di Spagna 2025, nono appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Barcellona l’australiano, leader della classifica piloti, ha coronato un weekend perfetto con il successo numero cinque di questa stagione. La sua McLaren è stata nettamente la più veloce durante il GP e la prima posizione gli permette ora di allungare ancora nel Mondiale.

Secondo posto per il suo compagno di squadra Lando Norris (+2.471) che, inizialmente, aveva perso la posizione ai danni di Max Verstappen. Il britannico è stato poi abile a recuperare la seconda piazza conquistando un utile podio. Terzo posto per Charles Leclerc (+10.455) che, partito settimo, è riuscito ad acciuffare la top 3 grazie al sorpasso su Verstappen, agevolato dalla safety car che ha ricompattato il gruppo.

Max Verstappen è stato sanzionato con una penalità di 10 secondi per il contatto con George Russell ed ha concluso la sua gara in decima piazza. Il quarto posto è stato quindi ottenuto proprio dal britannico della Mercedes (+11.359) che ha anticipato un fantastico Nico Hulkenberg (+13.648). Il tedesco della Kick Sauber è riuscito a sorpassare nei giri finali Lewis Hamilton (+15.508) che ha chiuso in settima posizione.

La classifica piloti ora vede Lando Norris in seconda posizione, a 10 punti da Piastri. Nel post gara, ai microfoni di F1 Tv, il britannico ha dichiarato: “Ho provato a vincere la gara ma oggi Oscar ha guidato benissimo, non avevo il passo per eguagliarlo. Ci abbiamo provato comunque, la gara era lunga, pensavo potesse succedere qualcosa. Dopo la ripartenza ci siamo messi di fianco ma alla fine la doppietta è un ottimo risultato”.