F1, Lando Norris: “Io e Piastri vogliamo combattere e vincere. Non perfette le scorse settimane”

Obiettivo primo posto. Non sarà un weekend semplice per Lando Norris, pilota della McLaren pronto ad affrontare il GP del Canada, atto numero dieci del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il circuito di Montrèal.

Il britannico come sappiamo occupa la seconda posizione nella generale, con uno svantaggio di dieci punti rispetto al compagno di squadra Oscar Piastri, leader di una classifica precaria e pronta ad essere cambiata in nordamerica, dove i due rappresentanti del Team McLaren cercheranno di darsi battaglia, in modo da far tornare il team Papaya al primo posto nel Quebec dopo ben tredici anni dall’ultima volta.

Il nativo di Bristol, raggiunto dai media nella serata italiana, ha svelato le sue sensazioni in vista di una tre giorni che si preannuncia scintillante: “Penso che fondamentalmente siano state tre settimane intense, mai perfette, ma ci sono cose su cui posso lavorare e su cui posso concentrarmi – ha detto Norris – Sia Oscar che io siamo competitivi, vogliamo batterci a vicenda ma tutto è allo scoperto: entrambi vogliamo vincere: alla fine ci sarà un vincitore”.

Non sono mancate inoltre parole di grande ammirazione per il compagno di squadra: “Oscar è alla sua terza stagione in Formula 1, sta andando alla grande, sta guidando incredibilmente bene e a un livello molto, molto alto; merita tutto quello che sta facendo. C’è una bella e divertente rivalità tra noi”