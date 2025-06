F1, Lando Norris: “Il peggior venerdì della stagione. La macchina non è facile da guidare”

Lando Norris chiude con poche certezze e diversi dubbi al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, abbiamo assistito ad una delle giornate più complicate per il team color papaya da molto tempo a questa parte. FP1 davvero complicata, meglio nel corso del pomeriggio.

La seconda sessione di prove libere, infatti, ha visto il miglior tempo di George Russell, che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:12.123 con 28 millesimi di margine proprio su Lando Norris, quindi terzo Andrea Kimi Antonelli a 288. Quarta posizione per Alexander Albon a 322 millesimi, quinta per Fernando Alonso a 335, mentre è sesto Oscar Piastri a 439. Settimo crono per Carlos Sainz a 508 millesimi, ottavo per Lewis Hamilton a 530, nono per Max Verstappen a 543.

Al termine della seconda sessione di prove libere il pilota del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK: “Penso che sia stato, senza ombra di dubbio, il nostro peggior venerdì dell’intero campionato. Spero che lo rimanga, guardando in maniera positiva verso il futuro. Ad ogni modo non penso sia stato il peggiore di tutti a livello di passo, ma è stato decisamente complicato mettere assieme tutto”.

Ultima battuta sul livello della McLaren in generale sulla pista del Quebec: “Non siamo lontani anni luce dai migliori, dobbiamo solo sistemare alcuni dettagli. Questa sera analizzeremo i dati e lavoreremo duro. Cosa vorrei cambiare sulla vettura? Dobbiamo renderla più facile da guidare e non scorbutica come oggi”.