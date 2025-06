F1, Lando Norris: “Ho commesso un errore imperdonabile. La classifica? Non ci guardo ancora”

Lando Norris recita il “mea culpa” al termine del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, infatti, il pilota del team McLaren ha commesso uno di quegli errori che rischiano di far prendere una direzione particolare all’intera annata. Il tamponamento del compagno di scuderia Oscar Piastri è stato davvero un errore grossolano.

La gara sulla pista del Quebec ha visto il successo di George Russell che ha preceduto Max Verstappen, mentre sul gradino più basso del podio troviamo il nostro Andrea Kimi Antonelli. Quarta posizione per Oscar Piastri, quinto Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton, quindi è settimo Fernando Alonso. Ottavo Nico Hulkenberg, nono Esteban Ocon, mentre completa la top10 Carlos Sainz.

Come detto, l’errore commesso a 4 giri dalla conclusione ha segnato una pagina fondamentale del Gran Premio e della stagione, con l’australiano che allunga a +22 sul rivale: “Non posso che prendermi tutte le colpe per quello che è successo. Anzi, voglio chiedere scusa all’intero team e ad Oscar per quello che ho fatto. Ho provato qualcosa di sciocco. Per fortuna non ho rovinato la sua gara”.

Ora il distacco di Norris in classifica generale aumenta ma, a quanto pare, non spaventa troppo l’inglese: “Sì, il mio distacco è quello, ma mancano ancora tante gare. Non mi aspetto che sia facile, non mi aspetto di recuperare su Oscar in modo semplice. Ma devo lavorare duramente per riuscirci e fare meno errori di quelli che ho fatto in questo fine settimana”.