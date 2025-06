F1, Lando Norris: “Bella battaglia contro Piastri, sono riuscito a gestire la situazione”

Lando Norris ha trionfato nel GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Spielberg, il pilota britannico della McLaren si è imposto in maniera autorevole davanti al compagno di squadra, Oscar Piastri, e alla Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Norris ha confermato di trovarsi piuttosto bene su questo tracciato, facendo la differenza dall’inizio del week end.

“È stata una gara difficile, visto che le temperature erano elevate ed era un fattore da considerare. Una gara perfetta, anche pensando al risultato del team, dal momento che abbiamo fatto primo e secondo e messo in mostra la nostra superiorità“, ha raccontato ai microfoni Lando.

Una vittoria non facile dal momento che Piastri ha cercato di prendersi la vetta, con una sfida fatta di sorpassi e contro sorpassi: “È stata una bella battaglia, molto divertente e anche un po’ stressante. Complimenti anche ad Oscar per come ha guidato, non è stato facile tenerlo dietro, visto anche l’effetto DRS, ma alla fine sono riuscito a gestire le cose al meglio“.

Norris che con questo risultato si è avvicinato alla vetta del proprio compagno di squadra nella classifica generale, reagendo a quanto accaduto in Canada. Tra una settimana si correrà a Silverstone, nel GP di casa, e le motivazioni sono quelle di replicare.