F1, Lando Norris amaro dopo il 7° posto in qualifica: “Ho commesso troppi errori. Domani voglio risalire”

Lando Norris propone il volto più scuro dello schieramento al termine delle qualifiche del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, infatti, il pilota inglese ha vissuto uno dei sabati più complicati della sua annata, passando da candidato alla pole position fino addirittura alla quarta fila dello schieramento. Come se non bastasse, il suo compagno di team Oscar Piastri lo ha ampiamente preceduto.

La pole position del Gran Premio del Canada è stata fissata da George Russell con il tempo di 1:10.899 beffando Max Verstappen per 160 millesimi. Terza posizione per Oscar Piastri a 221 millesimi, quarta per Andrea Kimi Antonelli a 492 millesimi. Quinto tempo per lLewis Hamilton a 627 millesimi, sesto Fernando Alonso a 687 settimo Lando Norris a 726, quindi ottavo Charles Leclerc a 783.

Al termine delle qualifiche sulla pista del Quebec, il portacolori del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa: “Ho commesso molti errori, ho perfino sbattuto contro il muro all’ultimo giro. Dispiace perchè ero fiducioso, la macchina andava bene oggi, ma ho commesso troppi errori”.

A questo punto la concentrazione va già sulla gara di domani che scatterà alle ore 20.00 italiane: “Penso che il nostro ritmo di gara sia abbastanza buono, è solo che sono di nuovo un po’ troppo indietro in griglia di partenza”.