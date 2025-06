F1, Lando Norris: “Abbiamo lavorato sulla giusta direzione, ma non sarà facile”

Un venerdì positivo per Lando Norris. Il pilota della McLaren infatti – dopo aver ceduto il passo al giovane Dunne nella FP1 – ha chiuso al primo posto la seconda sessione di prove libere al GP d’Austria, undicesima tappa valida per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso il mitico tracciato Red Bull Ring di Spielberg.

Nello specifico il britannico si è reso di una prestazione molto solida, fermando il cronometro a 1:04.580, precedendo il compagno di scuderia Oscar Piastri, secondo a +0.157, oltre che il Campione del Mondo in carica Max Verstappen (Red Bull), terzo a +0.318.

Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Bristol ha commentato quanto fatto: “Non mi dispiace stare seduto sul muretto dei box. Mi sentivo molto più rilassato lì che in macchina, soprattutto qui – ha detto scherzando Norris – Mi è sempre piaciuto questo posto. La macchina si è comportata bene fin dall’inizio. Alex (Dunne) ha dato un buon feedback stamattina dopo le FP1 ed è stato subito sul passo. È stato bello vederlo”.

Norris ha quindi chiosato: “Penso che abbiano spostato la macchina nella giusta direzione per le FP2. Dobbiamo solo capire se domani avremo bisogno di più o meno, o di una via di mezzo. Spero che ci sia ancora qualcosa in più da fare. Abbiamo sfoggiato un ritmo leggermente più veloce rispetto ad altri, quindi penso che recupereranno. Max Verstappen non è molto indietro e di solito migliora molto. È stata una buona giornata e sono sicuro che miglioreremo anche noi su alcuni aspetti. Non è così facile come sembrava. Sarà dura. Lo è sempre e non c’è motivo per cui non debba esserlo. Lavoreremo sodo per aumentare il distacco possibile“.