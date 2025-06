F1, Lance Stroll salta il GP di Spagna: problemi a mano e polso per il canadese

Il Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, perde uno dei suoi protagonisti. Lance Stroll, infatti, non sarà al via della gara sul tracciato del Montmelò per problemi fisici. Il pilota dell’Aston Martin, quindi, sarà costretto a fare da spettatore alla gara odierna (che prenderà il via alle ore 15.00) confidando in un pieno recupero in vista del prossimo appuntamento, il Gran Premio del Canada tra due settimane.

Cos’è successo al pilota canadese? Come ha ufficializzato il team inglese, Lance Stroll non potrà essere nella sua Aston Martin per problemi a mano e polso. Il comunicato: “Nelle ultime sei settimane Lance ha avvertito dolore alla mano e al polso, che il suo consulente medico ritiene sia correlato all’intervento chirurgico a cui si è sottoposto nel 2023. Di conseguenza, il suo team medico ha confermato che non gareggerà nel Gran Premio di Spagna e che si sottoporrà a una procedura per correggere questi problemi prima di concentrarsi sulla sua guarigione”.

Lance Stroll si sarebbe posizionato nella quattordicesima casella della griglia di partenza. A questo punto al suo posto avanzerà Oliver Bearman che era quindicesimo. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la nuova griglia di partenza del Gran Premio di Spagna di oggi.

GRIGLIA DI PARTENZA GP SPAGNA F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren (Q3)

5 Lando Norris McLaren (Q3)

3 Max Verstappen Red Bull Racing (Q3)

4 George Russell Mercedes (Q3)

5 Lewis Hamilton Ferrari (Q3)

6 Kimi Antonelli Mercedes (Q3)

7 Charles Leclerc Ferrari (Q3)

8 Pierre Gasly Alpine (Q3)

9 Isack Hadjar Racing Bulls (Q3)

10 Fernando Alonso Aston Martin (Q3)

11 Alexander Albon Williams (Q2)

12 Gabriel Bortoleto Kick Sauber (Q2)

13 Liam Lawson Racing Bulls (Q2)

14 Lance Stroll Aston Martin (Q2)

15 Oliver Bearman Haas F1 Team (Q2)

16 Nico Hulkenberg Kick Sauber (Q1)

17 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q1)

18 Carlos Sainz Williams (Q1)

19 Franco Colapinto Alpine (Q1)

20 Yuki Tsunoda Red Bull Racing (Q1)