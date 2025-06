F1, Lance Stroll recupera per il GP del Canada: “Mi sento bene adesso, ho risolto il problema”

Dopo aver rinunciato due settimane fa al Gran Premio di Spagna per forti dolori al polso, Lance Stroll è riuscito a completare in tempo il suo percorso di recupero dopo l’intervento chirurgico e prenderà parte dunque regolarmente questo weekend al suo Gran Premio di casa a Montreal. Il canadese dell’Aston Martin aveva alzato bandiera bianca a Barcellona dopo le qualifiche per un problema fisico che lo stava già condizionando da alcune gare.

“Siamo lieti di confermare che Lance tornerà a far parte della squadra per gareggiare a Montreal questo fine settimana. Si è sottoposto con successo a una procedura medica per risolvere i sintomi che aveva avvertito e ha completato alcuni giri in una vecchia vettura di F1 al Paul Ricard all’inizio della settimana. Lance si sente in forma e in salute ed è entusiasta di gareggiare davanti al pubblico di casa“, si legge nel comunicato ufficiale della scuderia britannica.

“Sono entusiasta di tornare al volante con la squadra per il mio Gran Premio di casa questo fine settimana. Ho sempre voluto lottare per essere pronto a correre davanti al pubblico di Montreal. Mi sento bene dopo l’intervento e ho fatto qualche giro al Paul Ricard questa settimana per prepararmi. Grazie per tutto il supporto, ci vediamo questo fine settimana“, le parole di Lance riportate dal sito ufficiale del team.

Ieri Stroll ha rilasciato inoltre alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa piloti del giovedì in Canada: “Dopo il riposo mi sento bene. Ho buone sensazioni per questo weekend. Siamo sempre andati a punti ogni volta che siamo venuti qui, ed è una pista dove mi piace sempre tornare. Non vedo l’ora di iniziare. Il dolore mi dava fastidio da diverse settimane, tra Imola e Monaco, ma a Barcellona era diventato davvero insopportabile. Era un dolore tremendo. Dopo la procedura a cui mi sono sottoposto, ho guidato la scorsa settimana e ora mi sento molto meglio. Mi sento fiducioso, dovrebbe andare tutto bene. Tutto risale a un vecchio infortunio di due anni fa, che però ha iniziato a darmi fastidio solo di recente. Ora ho risolto“.