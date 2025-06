F1, la competitività di Mercedes è il tema forte del GP d’Austria. Per Ferrari sarà sempre il solito limbo?

Nell’odierna giornata di sabato 28 giugno, si disputeranno le qualifiche del Gran Premio d’Austria di F1, undicesimo dei ventiquattro atti che compongono il Mondiale 2025. Si arriva a Spielberg dopo il Gran Premio del Canada, dove Mercedes si è proposta come l’auto da battere. Il tema principale della corsa stiriana è dunque la reale competitività delle Frecce d’Argento.

Se Montreal è stato un episodio, bravi loro a sfruttare l’opportunità propizia. Se, viceversa, la W16 ha compiuto uno scatto in avanti in termini di competitività grazie agli aggiornamenti presentati nel Quebec, allora si potrebbe aprire uno scenario interessante. Forse, per la rincorsa al titolo iridato, è già tardi (George Russell è a -63 da Oscar Piastri e a -41 da Lando Norris), ma una Mercedes competitiva cambierebbe le carte in tavola.

Difatti, se la Stella a Tre punte dovesse nuovamente brillare di luce propria, in McLaren potrebbero considerare di cambiare la loro politica legata alla gestione dei piloti. Sinora, l’australiano e il britannico sono stati messi sullo stesso piano, ma non è detto che sia così anche in futuro. Incombono gerarchie e ordini di squadra, se dovesse esserci una rivale temibile.

A proposito di McLaren, ovviamente le odierne qualifiche saranno cruciali. Tutti gli opinionisti e addetti ai lavori sono concordi. Se Norris è dietro a Piastri nel Mondiale è, soprattutto, a causa dei suoi errori e del rendimento inferiore a quello del compagno di squadra nel Q3. Ciò significa che Lando deve rispondere “Presente!” già oggi, altrimenti anche questo fine settimana sarà in salita.

Per il resto, si vedrà quale dimensione potranno assumere Max Verstappen e la Red Bull, che vivono un appuntamento di casa. L’olandese è a -43 da Piastri e a -21 da Norris. A Spielberg sarebbe imperativo ridurre questi distacchi, ma tutto dipende dalla competitività della RB21 sul tracciato edificato in Stiria.

Infine, capitolo Ferrari. Cosa dire? Che ormai la normalità è quella di vedere le Rosse galleggiare in un limbo prestazionale in cui ci si attesta a ridosso del podio, salendovi di rado. La SF-25 è l’ennesimo progetto fallato, lo hanno capito anche i sassi delle vie di fuga. Non resta che osservare se le ulteriori modifiche porteranno a un passo avanti concreto o saranno il solito palliativo.