F1, Kimi Antonelli penalizzato per l’incidente con Verstappen. Sanzione pesante verso Silverstone

Kimi Antonelli ha commesso un grave errore nel corso del primo giro del Gran Premio d’Austria 2025, bloccando il posteriore alla staccata in salita di curva 3 a Spielberg e colpendo in pieno (dopo aver quasi perso il controllo della vettura per evitare la Racing Bulls di Liam Lawson) la Red Bull di un incolpevole Max Verstappen. Il forte impatto ha messo fine alla gara di entrambi, per i danni riportati dalle monoposto, provocando delle conseguenze molto importanti.

Il quattro volte campione iridato, con questo zero in classifica, è sprofondato a -61 dal leader della generale Oscar Piastri (e a -46 dall’altra McLaren di Lando Norris) vedendo assottigliarsi ulteriormente le residue chance di battagliare per il titolo. Il ritiro odierno di Antonelli ha invece affossato la Mercedes, già in difficoltà sul fronte delle prestazioni su questa pista, superata per un punto dalla Ferrari al secondo posto nel campionato costruttori avendo raccolto solamente i 10 punti della quinta posizione di George Russell.

Come se non bastasse, il rookie italiano è stato sanzionato dal Collegio dei Commissari con una penalità di 3 posizioni in griglia da scontare in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna. Si preannuncia dunque un weekend in salita a Silverstone (4-6 luglio) per il diciottenne bolognese, che ha perso anche 2 punti (gliene rimangono 10 per i prossimi 12 mesi) sulla patente per aver causato la collisione con Verstappen.