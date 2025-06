F1, Kimi Antonelli: “Mi sono scusato subito con Verstappen, è stato inevitabile”

Sbagliando s’impara. È stata una domenica completamente da dimenticare per Andrea Kimi Antonelli, pilota Mercedes che ha salutato subito la gara al GP d’Austria a causa di un errore grave che ha compromesso non soltanto la sua prova, ma anche quella di Max Verstappen, costretto al ritiro.

Ma cosa è successo? Il classe 2006 emiliano al primo giro ha frenato con colpevole ritardo in curva 1, colpendo da dietro il detentore del titolo. L’impatto ha provocato l’ingresso della Safety Car. Si tratta della prima vera sbavatura stagionale del bolognese, intervenuto visibilmente sconsolato al parco chiuso per commentare quanto successo:

“Mi sono scusato subito – ha detto l’italiano – sapevo che era colpa mia. Mi sento in colpa perché non solo ho messo fine alla mia gara, ma anche alla sua. Non ho necessariamente frenato troppo tardi, è solo che quando ho frenato bruscamente dietro ad altre auto, ho bloccato le ruote posteriori”.

Antonelli ha poi aggiunto: “Non riuscivo a fermare la macchina; ho bloccato il posteriore, ho dovuto evitare Lawson, e a quel punto era troppo tardi. Ho iniziato a bloccare l’anteriore e, invece di rallentare, stavo effettivamente guadagnando velocità. L’incidente era inevitabile“.