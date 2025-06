F1, Kimi Antonelli: “Il podio in Canada è stato un grande sollievo. D’ora in poi avrò un nuovo approccio”

Kimi Antonelli si presenta alla vigilia del weekend del Gran Premio d’Austria dopo un periodo molto intenso, in cui ha raggiunto a Montreal il primo podio della carriera in F1 completando poi il suo percorso di studi e conseguendo il diploma dopo aver superato gli esami di maturità al ‘Salvemini’ di Casalecchio di Reno. Il diciottenne bolognese adesso può tornare a concentrarsi esclusivamente sulle gare in questa sua prima stagione nel circus.

“Penso che la gara in Canada sia stata davvero importante per me. È stato un grande sollievo, ma anche significativo perché ci sono stati un paio di momenti nella stagione in cui ero già andato vicino al podio. Riuscirci finalmente in Canada è stato fondamentale. Credo che questo mi aiuterà a guidare con un po’ più di tranquillità, perché nei weekend precedenti forse ero troppo teso in alcune situazioni, anche troppo conservativo, soprattutto nelle prove libere. Ora penso sia arrivato davvero il momento, dopo questo risultato, di fare un passo avanti e migliorare, soprattutto nell’approccio alle prove“, dichiara il rookie italiano della Mercedes in vista dell’appuntamento austriaco.

“Anche in Canada sono stato troppo conservativo nelle libere. Se si guarda l’andamento delle sessioni, facevo sempre il tempo tardi, mi servivano parecchi giri per arrivarci. E penso sia una conseguenza del mio tentativo, forse eccessivo, di correggere l’approccio dopo l’incidente di Monza. Ora sono diventato troppo prudente“, dichiara Antonelli (fonte: Motorsport.com).

“È proprio per questo che penso che, dopo un podio, un risultato del genere ti dia la spinta per fare un passo avanti. E credo che ora sia il momento giusto, perché oggi in F1 tutto è tiratissimo, soprattutto in qualifica, dove i distacchi sono minimi e anche solo un decimo può metterti in difficoltà e non puoi arrivarci ancora con degli interrogativi. Quindi penso che adesso sia il momento di tornare, almeno in parte, all’approccio che avevo a Monza, per arrivare pronto in qualifica“, spiega il vincitore della Formula Regional europea 2023.