F1, Jerome D’Ambrosio: “Abbiamo messo in insieme un buon week end, continuiamo a lavorare”

Non era presente Frederic Vasseur al muretto Ferrari a gestire le operazioni del team questa domenica a Spielberg (Austria), undicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Secondo quanto comunicato in una nota dall’ufficio stampa del Cavallino Rampante, il Team Principal è stato costretto a tornare a casa per “ragioni personali”.

Non si conoscono altri dettagli a riguardo, tuttavia è stato anche chiarito che ci sarà nel prossimo fine-settimana a Silverstone (Gran Bretagna). Al posto dell’ingegnere francese, la Rossa è stata guidata da Jerome D’Ambrosio, il n.2 della gestione della scuderia di Maranello, che ha commentato ai microfoni di Sky Sport quanto è accaduto. Una Ferrari che ha concluso in terza e quarta posizione con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, alle spalle delle due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri.

“Abbiamo messo un buon week end insieme. La McLaren è davanti come passo, ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, portare miglioramenti un po’ alla volta. Qui è andata bene, ma c’è tanto lavoro“, le sue prime parole sulla gara austriaca.

“Di base, noi abbiamo fatto una gara lineare e il nostro approccio è stato quello di massimizzare il nostro potenziale. Il fatto di essere secondi nel campionato costruttori è una buona notizia, ma il nostro obiettivo è quello di evolvere ulteriormente la macchina. In questo appuntamento abbiamo portato un nuovo fondo e la notizia confortante è che ci sia stata correlazione tra i dati al simulatore e la pista. C’è stato uno step in avanti, dobbiamo proseguire“, ha aggiunto D’Ambrosio.