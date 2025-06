F1, Jacques Villeneuve: “Ferrari commette lo stesso errore da anni e Vasseur…”

Ferrari sempre al centro dell’attenzione per quanto fa nel Mondiale 2025 di F1. La scuderia di Maranello, messi alle spalle i primi dieci appuntamenti del campionato, è pesantemente attardata nelle classifiche piloti e costruttori e, salvo miracoli, non potrà portare a casa l’iride. Un digiuno che rischia seriamente di prolungarsi ricordando l’ultima affermazione del finlandese Kimi Raikkonen nel 2007 e l’anno successivo relativamente al titolo tra i marchi.

Una Rossa in difficoltà e le voci di un possibile addio del Team Principal, Frederic Vasseur, a fine 2025 si fanno sempre più insistenti. Una situazione complicata, se si pensa che l’anno venturo ci sarà il nuovo regolamento tecnico con le squadre che dovranno fare i conti con vetture diverse e power unit di nuova generazione. Di questo e di altro ha parlato il campione del mondo del 1997, Jacques Villeneuve, ai microfoni di BetVictor.

“Fred Vasseur è sotto pressione. È la Ferrari. È logico, è già al suo terzo anno. Di solito è a questo punto che licenziano i Team Principal a Maranello, è a questo punto che c’è pressione ed è così che funziona in quel team. O hai un successo straordinario e sei al centro dell’attenzione, oppure ti ritrovi all’estremo opposto. Essere il gestore della squadra come Vasseur è come camminare sui carboni ardenti. È sempre stato così“, ha dichiarato Villeneuve

“Difficile immaginare una Ferrari senza vittorie, sarebbe logico e semplice concentrarsi solo sul 2026, ma non capite che questa scuderia non se lo può permettere. Perché per la Rossa stessa e per tutti i suoi tifosi in Italia non ci si può permettere il ‘lusso’ di pensare solo alla prossima stagione. La Ferrari non impara mai a non creare troppe aspettative che poi vengono disattese. Anche nel 2023 hanno detto che sarebbe stata la macchina più veloce di sempre e poi la SF-23 è stata un disastro. Continuano a commettere questo errore e non so perché“, ha aggiunto.