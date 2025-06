F1, Jacques Villeneuve crede in Norris: “È più veloce di Piastri, deve solo esprimersi meglio in qualifica”

Mai banale, spesso controcorrente, Jacques Villeneuve non si smentisce. In un momento nel quale tutti gli opinionisti che orbitano attorno alla F1 criticano aspramente Lando Norris per l’erroraccio commesso durante il Gran Premio del Canada, il Campione del Mondo 1997 cambia le carte in tavola ed esprime un pensiero totalmente differente sul pilota britannico.

“Adesso Norris sa perfettamente come corre Piastri, sa cosa aspettarsi” – ha detto il canadese ai microfoni di Sky Sport UK – “e sa di essere più veloce. Almeno, lo è stato il più delle volte. Il problema di Lando sono le qualificazioni. Nel momento in cui riuscirà a esprimersi al meglio sul giro secco, cosa che sinora è capitata a corrente alternata, vedrete che capitalizzerà il fatto di essere più performante in gara”.

In effetti, diverse volte Norris ha compromesso il suo weekend al sabato, guadagnando una posizione di partenza più penalizzante rispetto al compagno di squadra. Nel rapporto fra i due, Villeneuve esprime un’altra tesi interessante: “Il fatto di aver accumulato un certo distacco da Piastri, può aiutare Norris, perché tutta l’attenzione e, di conseguenza, la pressione sarà sull’australiano e non sull’inglese”.

Sicuramente Jacques analizza la situazione da un punto di vista alternativo. Per certi versi rispettabile, ma che non tiene conto di una dinamica cruciale, ovverosia che McLaren lasci libertà assoluta ai suoi piloti. Non è detto che questo accada, perché il Team di Woking potrebbe anche porre delle gerarchie interne per mettere al sicuro il Mondiale piloti da qualsiasi pericolo possa provenire da Max Verstappen o George Russell.

Nel qual caso, verrebbe privilegiato chi sta davanti in classifica, e se quel qualcuno fosse Piastri, per Norris il fatto di essere finito indietro nella graduatoria iridata non sarebbe certo un vantaggio. Anzi, significherebbe dover dire anticipatamente addio a qualsiasi velleità. A meno di non ammutinarsi, ma le probabilità sono molto scarse.