F1, Imola resta alla finestra per il 2026: è la prima riserva in attesa dell’omologazione di Madrid

Le indiscrezioni degli ultimi mesi hanno trovato conferma ieri nel calendario provvisorio del prossimo Mondiale di Formula Uno. Nel 2026 la new entry Madrid prenderà infatti il posto di Imola, che resta però alla finestra come prima riserva in caso di necessità. Il nuovo circuito cittadino spagnolo, che vanta un contratto pluriennale con la F1 fino al 2031, non ha ancora ottenuto l’omologazione a causa del ritardo dei lavori e rischia quindi di dover rimandare al 2027 il suo ingresso nella categoria.

Bisognerà attendere ancora quattro mesi per avere un quadro definitivo della situazione, quando il Consiglio Mondiale FIA ufficializzerà il calendario 2026 della Formula Uno. Imola, oltre a sperare in un eventuale “ripescaggio” per l’anno prossimo, è al lavoro per cercare di rientrare nel giro delle rotazioni per le stagioni successive proprio come ha fatto Spa-Francorchamps (quattro gare in sei anni dal 2026 al 2031).

Il calendario iridato ha ormai raggiunto un limite di tappe non superabile (24), ma sono più di 30 le richieste pervenute a Stefano Domenicali, quindi di conseguenza è inevitabile che si scateni un gioco al rialzo del prezzo in fase di trattativa. Chi vuole ospitare ogni anno un GP di F1 deve partire da una base di 60 milioni, cifra troppo elevata per l’autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Come riporta Motorsport.com, la richiesta scenderebbe a 42 milioni per chi accetta di entrare nelle rotazioni, con Imola che potrebbe strappare magari un accordo a 35-37 milioni ottenendo uno sconto per il suo valore storico. Strappare un nuovo contratto duraturo non sarà facile, ma per riuscirci servirà sicuramente il supporto di tutti quelli che compongono la catena di sostegno dell’evento imolese: Governo, Regione, Comune e ConAmi.

CALENDARIO PROVVISORIO F1 2026

1 – GP AUSTRALIA, 6-8 marzo (Melbourne)

2 – GP CINA, 13-15 marzo (Shanghai)

3 – GP GIAPPONE, 27-29 marzo (Suzuka)

4 – GP BAHRAIN, 10-12 aprile (Sakhir)

5 – GP ARABIA SAUDITA, 17-19 aprile (Jeddah)

6 – GP MIAMI, 1-3 maggio (Miami Gardens)

7 – GP CANADA, 22-24 maggio (Montreal)

8 – GP MONACO, 5-7 giugno (Montecarlo)

9 – GP SPAGNA, 12-14 giugno (Montmelò)

10 – GP AUSTRIA, 26-28 giugno (Spielberg)

11 – GP GRAN BRETAGNA, 3-5 luglio (Silverstone)

12 – GP BELGIO, 17-19 luglio (Spa-Francorchamps)

13 – GP UNGHERIA, 24-26 luglio (Budapest)

14 – GP OLANDA, 21-23 agosto (Zandvoort)

15 – GP ITALIA, 4-6 settembre (Monza)

16 – GP MADRID, 11-13 settembre (Madrid) -in attesa di omologazione

17 – GP AZERBAIGIAN, 25-27 settembre (Baku)

18 – GP SINGAPORE, 9-11 ottobre (Marina Bay)

19 – GP USA, 23-25 ottobre (Austin)

20 – GP CITTA’ DEL MESSICO, 30 ottobre-1 novembre (Città del Messico)

21 – GP BRASILE, 6-8 novembre (Interlagos)

22 – GP LAS VEGAS, 19-21 novembre (Las Vegas)

23 – GP QATAR, 27-29 novembre (Lusail)

24 – GP ABU DHABI, 4-6 dicembre (Yas Marina)