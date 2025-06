F1, il primo podio di Kimi Antonelli in un GP del Canada che ha rimescolato le carte anche per il Mondiale

Il Gran Premio del Canada 2025 ha regalato davvero un bello spettacolo per gli appassionati di motorsport ed in particolare di Formula Uno, grazie ad una battaglia tiratissima dal primo all’ultimo giro con quattro team abbastanza vicini a livello di ritmo e cinque piloti racchiusi in poco più di 5 secondi nelle battute conclusive prima dell’ingresso della Safety Car.

Trionfo totale a Montreal per la Mercedes, che fa il colpaccio tornando al successo (dopo Las Vegas 2024) con un formidabile George Russell e portando sul podio anche la W16 di Kimi Antonelli. Il rookie bolognese, pupillo di Toto Wolff, ha disputato sicuramente il miglior weekend della sua stagione d’esordio nella categoria dando seguito al convincente quarto posto in qualifica con una gara molto matura.

Il diciottenne di Casalecchio di Reno (terzo pilota più giovane di sempre a chiudere una gara di F1 tra i migliori tre) ha costruito buona parte del risultato nelle prime curve, superando la McLaren di Oscar Piastri e riuscendo poi a tenerselo alle spalle fino alla bandiera a scacchi grazie ad un ottimo passo e ad una gestione delle gomme più efficace del previsto.

Nel finale Kimi ha dato tutto per difendersi dal forcing della coppia papaya, tenendo botta fino all’incidente tra Piastri e Norris che ha provocato la Safety Car congelando la classifica negli ultimi quattro giri. L’emiliano classe 2006 può dunque tirare un sospiro di sollievo dopo un trittico europeo deludente a livello di risultati e soprattutto di performance, guardando con fiducia ai prossimi mesi e al futuro.

Montreal rappresenta probabilmente una pista atipica all’interno del calendario iridato, quindi bisognerà attendere altri circuiti per capire effettivamente se qualcosa è cambiato nei valori in campo tra i top team dopo le varie direttive tecniche introdotte tra Barcellona ed il Canada. McLaren ha comunque un buon vantaggio in classifica e resta il punto di riferimento sia per il Mondiale costruttori che per quello piloti.