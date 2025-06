F1, il GP del Canada promette spettacolo. Mercedes auto da battere? Possono vincere in otto!

Il Gran Premio del Canada di Formula 1 scatterà nella prima serata europea di domenica 15 giugno e promette di regalare spettacolo. Le impressioni fornite dalle prove libere si sono confermate in qualifica, poiché la Mercedes potrebbe finanche essere la vettura da battere sul particolare tracciato di Montreal.

George Russell scatterà dalla pole position, Andrea Kimi Antonelli dalla quarta casella. Nel mezzo, l’onnipresente Max Verstappen, conscio di dover sfruttare ogni minima occasione possibile (come quella odierna) e il leader della classifica iridata Oscar Piastri, alle prese con una McLaren meno incisiva delle abitudini.

Cionondimeno, l’australiano ha saputo far (molto) meglio del compagno di squadra – e principale rivale per il Mondiale – Lando Norris, incappato in nuovi errori che lo hanno relegato a una mesta settima piazza, alle spalle dei due “grandi vecchi” Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Se per quest’ultimo si può parlare di performance sensazionale, per il ferrarista siamo di fronte a una prestazione senza infamia e senza lode.

La quarta fila sarà quella dei delusi, perché a fianco di Norris ci sarà Charles Leclerc, che punta il dito contro il traffico, ma in realtà non è stato esente da sbavature. C’è comunque, almeno nel suo caso, il potenziale per chiudere il Gran Premio in una posizione migliore rispetto a quella di partenza.

Montreal è una pista spietata, se si sbaglia si paga sull’unghia. Questo determina anche un’alta possibilità di vedere in azione la safety car, con tutti gli annessi e connessi del caso. Non è scontato, il Gran Premio del Canada, sono tanti i piloti che possono vincerlo. C’è chi ha credenziali più convincenti di altri, ma nelle prime quattro file, tutti hanno una chance. Chi sarà il più bravo e fortunato?